Родившиеся в Херсонской области после 24 февраля дети автоматически получат гражданство РФ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Дети, родившиеся в Херсонской области после 24 февраля, автоматически становятся гражданами России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе временной администрации региона.

Как сообщалось, принятие в гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей происходит по упрощенной схеме по указу президента РФ. Жителей регионов освободили от уплаты пошлины. Выдача паспортов началась 11 июня.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.