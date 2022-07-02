Пушилин сообщил, что российские управленцы возглавили ряд министерств в ДНР

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Некоторые министерские должности в ДНР заняли российские управленцы, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Необходимость скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления требует наличия новых компетенций у первых руководителей ведомств. Поэтому мы пригласили возглавить ряд министерств опытных российских управленцев", - говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой Пушилина.

В частности, речь идет о назначении на должности глав министерств: образования и науки (Ольга Колударова), здравоохранения (Дмитрий Гарцев), угля и энергетики (Андрей Чертков) и доходов и сборов (Дмитрий Шмелев).