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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:21

Число жертв землетрясения на юге Ирана увеличилось до пяти человек

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Пять человек, по предварительным данным, стали жертвами землетрясения на юге Ирана, еще 44 пострадали, сообщают местные СМИ со ссылками на власти.

Ранее глава управления по чрезвычайным ситуациям провинции Хормозган Мехрдад Хассанзаде сообщил в эфире государственного телевидения о трех погибших и восьми получивших ранения.

Землетрясение произошло в ночь на субботу в 00:32 по московскому времени. Иранские СМИ оценили силу землетрясения магнитудой 6,1 балла, Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что его магнитуда составила 6,0.

За первым толчком последовали афтершоки, самый мощный из них - магнитудой 6,2, говорится в сообщениях.

По данным EMSC, эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км.

Иран
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