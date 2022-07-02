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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:44

Российские военные уничтожили склады боеприпасов в Николаеве и Запорожской области

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла удары высокоточным оружием по складам боеприпасов в Запорожской области и Николаеве.

"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены пять пунктов управления ВСУ в районах Артемовск и Часов Яр Донецкой народной республики, Первомайское, Зеленый Гай и Бармашово Николаевской области, три склада с боеприпасами в районах населенных пунктов Шевченково и Новогригоровка Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 32-х районах", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

По его словам, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия также нанесла удары по 39 пунктам управления ВСУ, двум складам боеприпасов в районе Николаева, а также 302-м скоплениям живой силы и военной техники.

Как отметил Конашенков, "в рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено четыре взвода реактивных систем залпового огня в районах Новолуганское, Желанное, Бердычи и Воздвиженка, с которых ВСУ обстреливали населенные пункты Донецкой народной республики".

Кроме того, российские военные сообщили об уничтожении возле Николаева украинского истребителя МиГ-29.

"Российскими средствами противовоздушной обороны сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Явкино Николаевской области", - сказал Конашенков.

По его словам, российская армия сбила 19 украинских беспилотников в Харьковской, Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках.

По словам Конашенкова, с начала операции уничтожено 227 украинских самолетов, 134 вертолета, 1 430 беспилотника, 353 зенитных ракетных комплекса, 3 886 танков и других бронемашин, 702 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3 073 орудия полевой артиллерии и минометов, 3 954 единицы специальной военной автотехники.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие государства ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

Хроника 24 февраля – 02 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина ВСУ Минобороны РФ
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