Президент Белоруссии заявил, что неонацизм на Западе встал в полный рост

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в Европе неонацизм уже встал в полный рост, а западные соседи уже открыто начинают говорить об аннексии приграничных белорусских и украинских территорий.

"Мы должны смотреть правде в глаза: новый нацизм уже не просто поднимает голову, он встал в полный рост. Мы видим его в геополитических аппетитах наших западных соседей, которые жадно поглядывают на приграничные белорусские и украинские территории. И даже не стесняются открыто говорить о возможной аннексии", - заявил он в субботу в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Независимости.

Его цитирует президентская пресс-служба.

По словам Лукашенко, западные страны растят на Украине нового монстра. "Так же, как и в прошлом столетии, за этими процессами стоит все та же цивилизованная Западная Европа, которая сначала растила монстра по имени фашистская Германия, а потом, чтобы выжить, бросалась в объятия тех, кому еще недавно так сильно желала поражения. История повторяется. Монстра растят в Украине", - отметил глава государства.

Как заявил президент Белоруссии, Великая Отечественная война все еще не закончилась, потому что приходится защищать свою историческую память.

"Это была война на уничтожение славянского этноса, культур и целых народов. И сегодня мы все чаще говорим о том, что эта война не закончилась. Не закончилась, потому что мы до сих пор не перезахоронили последнего воина, который погиб, и последнего мирного жителя, который был зверски убит. Она не закончилась, потому что мы снова, как на фронте, защищаем свою историческую память", - сказал он.

"Пока в странах, которые Советская армия освобождала от фашизма, рушат могилы наших дедов и прадедов, здесь, на белорусской земле, мы будем возводить новые мемориалы, поднимать архивы и восстанавливать историю каждого воина, каждой невинной мирной жертвы, - заявил Лукашенко. - Это очень болезненные для нас воспоминания. До сих пор они были нашей тихой скорбной памятью. Теперь станут набатом".

Для забывчивой Европы, по словам президента Белоруссии, пришло время нравственного очищения. "Им - всем, кто предпочел забыть, - придется снова смотреть на страшные следы кровавых преступлений их же отцов и дедов. Что говорить, раньше мы деликатно молчали, по-славянски считали, что дети за родителей не отвечают. И по-прежнему так считаем. Но для забывчивой Европы пришло время ее нравственно очищать", - подчеркнул он.