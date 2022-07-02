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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:53

Лукашенко сообщил о попытке Украины нанести ракетный удар по Белоруссии

Лукашенко сообщил о попытке Украины нанести ракетный удар по Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Украина пыталась атаковать Белоруссию ракетами, но неудачно, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Нас провоцируют. Должен вам доложить: три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси", - сказал он, выступая в субботу в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Независимости.

Его слова приводит госагентство БелТА.

Как отметил Лукашенко, "но, слава богу, противовоздушными комплексами "Панцирь" удалось перехватить все ракеты, которые были пущены вооруженными силами Украины".

Украина ВСУ Белоруссия Александр Лукашенко
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