Лукашенко заявил Путину, что его "напрягает" политика Литвы и Польши

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге в субботу отметил, что его "сильно напрягает" политика, которую проводят соседние с Белоруссией Польша и Литва.

"Нас очень напрягает ситуация и та политика, которую проводят соседи. Вы в общем-то знаете, это руководство Польши и Литвы", - отметил Лукашенко.

Политику, проводимую Польшей и Литвой, он назвал "политикой на конфронтацию", "отвратительной" и "агрессивной".

"И так хватает от них, особенно на Украине", - добавил Лукашенко.

Он выразил уверенность, что за спинами руководителей Польши и Литвы кто-то стоит и подталкивает их к проводимой ими политике. "Я не знаю, зачем им нужна эта конфронтация, но ясно, что за спиной стоят, подталкивают", - пояснил Лукашенко.

Президент Белоруссии также сравнил действия Литвы по изоляции Калининграда с объявлением войны.

"В последнее время нарастает поток информации по поводу их замысла прекратить транзит из России через Белоруссию в Калининград. Это сродни объявлению какой-то войны. Это недопустимо в современных условиях", - сказал Лукашенко.

С 18 июня Литва постепенно начала исключать из грузового транзита в Калининград товары из санкционного пакета ЕС, что привело к обострению отношений между Вильнюсом и Москвой. Россия заявила о готовности ввести ответные санкции против Литвы.