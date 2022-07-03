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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:31

Лукашенко заявил, что Белоруссия поддерживала и будет поддерживать Россию

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна поддерживала и будет поддерживать РФ.

"Нас сегодня упрекают в том, что мы - единственная страна в мире, которая поддерживает Россию за то, что она выставила барьер против надругательства над россиянами и русским человеком. Мы поддерживали и будем поддерживать Россию. И эти требования смешны, грустны и печальны. Россия - это братское нам государство, это самая близкая страна, где живут наши братья, родные братья", - сказал он, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня независимости Белоруссии на Кургане Славы под Минском в воскресенье.

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"Наша трагедия, белорусов, в том, что сегодня столкнулись два братских народа - россияне и украинцы. Это наша трагедия, но мы всегда говорили, что правда сильнее. И правда сегодня на стороне братской России", - заявил Лукашенко в выступлении, которое транслировалось в прямом эфире белорусскими телеканалами.

"Мы единственная страна, которая поддерживает россиян в этой борьбе. А сколько стран по ту сторону, почти полсотни, которые фактически воюют против России в Украине. Что-то не складывается баланс", - продолжил он.

По его словам, у Белоруссии теснейший союз с Российской Федерацией, "с которой мы строим мощное Союзное государство".

"Что они не знали, что у нас создана уже давно в Союзе Беларуси и России единая группировка Вооруженных сил, фактически единая армия? Так почему вы нас сегодня упрекаете? Мы были и будем вместе с братской Россией. Наше участие в спецоперации мною определено давно, в первый день начала спецоперации, когда я сказал, что мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку. И мы заняли оборону от Брестской крепости по южной границе, чтобы не допустить этого удара в спину россиянам со стороны натовских войск. Они нам простить этого не могут", - отметил Лукашенко.

По его словам, "никому из нас, ни белорусам, ни россиянам, ни украинцам война не нужна, но и возродить нацизм, как орудие коллективного Запада, направленное против славянского мира, мы не можем позволить".

Как заявил Лукашенко, "мы будем делать все, чтобы выстоять и победить".

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