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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:53

Лукашенко прогнозирует схватку за мировое доминирование в Центральной Азии

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В ближайшее время в Центральной Азии может произойти схватка за доминирование в мире между двумя центрами силы: США и Евросоюза с одной стороны и Китая - с другой. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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"Центральная Азия оказалась, как и мы, между двух огней: с одной стороны европейцы, американцы, а с другой стороны - Китай, который сильно помогает Центральной Азии. Выжить, выстоять. Эта схватка будет в Центральной Азии в ближайшее время. Симптомы этого уже появились", - сказал Лукашенко, выступая в субботу в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Независимости.

Его слова приводит президентская пресс-служба.

О том, что такая борьба будет усиливаться, белорусский президент предупреждал еще в период уличных беспорядков в Казахстане в начале этого года. Тогда Лукашенко прогнозировал, что следующей точкой для провокаций может стать Узбекистан.

"Мы многие факты приводили узбекам, они даже как-то обиделись на меня, когда я на одном из саммитов это сказал. А что произошло вчера? Каракалпакская Республика, около половины Узбекистана, якобы там что-то в Конституции не так отразили (у них конституционный референдум будет), и она поднялась. Нет! Узбекистан начали качать. И сегодня уже начинают заявлять, что там иностранцы приложили свою руку. Не уйдут они и от Казахстана. Там очень сложная ситуация", - заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко
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