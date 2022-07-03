Шольц не согласился, что Германия мало помогает Украине

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Германия по объективным причинам не может передавать военную помощь Украине так же интенсивно, как США, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Думаю, вам нужно понять, что есть разница между нами и такой страной, как США: Вашингтон много тратит на оборону, много инвестирует в это и потому обладает большими запасами вооружения", - сказал он в интервью CBS, отвечая на вопрос о том, почему Берлин не может быстрее передавать военную помощь.

"Мы отправляем Украине ту помощь, которую можем, обучаем пользоваться вооружением", - добавил Шольц.

Отвечая на критику его действий в данной сфере, он подчеркнул: "Можно обнаружить очень много "разбирающихся" в этих вопросах критиков, которые лишь вчера поискали информацию в Google и теперь считают, что знают абсолютно всё".