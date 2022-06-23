Песков заявил, что РФ фиксирует все эпизоды использования Украиной оружия с Запада

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что Россия отслеживает применение украинскими войсками по территории РФ поставляемого из-за рубежа оружия.

На вопрос журналистов, доверяют ли в Кремле заверениям Киева не использовать оружие из ФРГ и США для ударов по российской территории, а исключительно в оборонных целях, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Мы тщательно фиксируем все эпизоды использования этого вооружения".

"Если какая-то часть из этих вооружений доберется до передовых позиций и не будет уничтожена нашими военными, мы отследим, как она используется", - добавил представитель Кремля.

Ранее Киев давал гарантии, что поступающее из США и Германии оружие будет использоваться исключительно в оборонительных целях.