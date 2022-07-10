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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:46

Норвегия будет производить снаряды для германских ЗСУ с последующей поставкой Украине

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Германия нашла в Норвегии производителя, который может поставить дополнительное количество снарядов для немецких зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard для последующей передачи Украине, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источники.

Детали сделки и сроки поставки не разглашаются. Однако, по данным издания, если все пойдет по плану, первая установка будет передана Киеву в июле.

Spiegel отметил, что поставка снарядов для Gepard была проблематичной. Первоначально германские власти планировали получать боеприпасы из Южной Америки, но поставки не были одобрены Швейцарией - государством-производителем.

Таким образом, до договоренности с Норвегией для запланированных к поставкам ЗСУ Германия могла бы поставить немногим менее 60 тысяч 35-мм снарядов собственного производства.

21 июня власти Германии опубликовали список оружия, которое уже было или будет поставлено на Украину. В нее вошли 30 ЗСУ Gepard, система противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, три реактивных системы залпового огня (РСЗО) Mars и другое вооружение.

Германия Норвегия Украина
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