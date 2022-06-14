Украина в мае экспортировала по ж/д 800 тыс. т зерна и достигла логистического потолка

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Украина в мае текущего года увеличила экспорт зерновых грузов по железной дороге на 20,4% по сравнению с апрелем, до 807 тысяч тонн, достигнув предела объемов экспорта для существующей ж/д инфраструктуры. Об этом сообщил глава АО "Укрзализныця" (УЗ) Александр Камышин в комментарии изданию Forbes.

"Чтобы мы смогли дополнительно вывезти 300-400 тысяч тонн, мы должны думать категориями "сквозной" инфраструктуры. Договариваемся с поляками о разрешении эксплуатации на их территории зерновозов. Дальше нужно будет открывать там своего оператора и параллельно, где только можно, заводить на нашу территорию ветви с узкими путями (в Польше используется колея шириной 1435 мм - ИФ)", - отметил глава УЗ.

Камышин напомнил, что ранее Украина ежемесячно экспортировала 5-7 млн тонн зерна в месяц, половину которого УЗ доставляла в украинские морпорты. При этом "Укрзализныця" в ноябре 2021 года достигла исторического максимума перевозок зерновых грузов в 4,1 млн тонн.

"Сейчас нам нужно расширение перевалки в европейских портах и дополнительные вагоны, которые доставят туда украинское зерно от польской границы. На складах (Украины - ИФ) хранится около 20 млн тонн старого урожая. Поэтому должны экспортировать 5 млн тонн ежемесячно всеми видами транспорта. Практически экспортируем около 1,2 млн тонн. Сработав эффективно, можно дотянуть до 2 млн тонн зерна. Это максимум без существенного развития инфраструктуры", - сообщил Камышин.

Украина в мае 2022 года отгрузила на экспорт всеми видами транспорта 1,74 млн тонн зерновых, масличных культур и продуктов переработки АПК, что в 1,8 раза превышает показатель апреля 2022 года. В том числе в мае на внешние рынки было поставлено 959,35 тыс. тонн кукурузы (+60% к апрелю), 43,5 тыс. тонн пшеницы (рост в 4,7 раза), 11,6 тыс. тонн ячменя (-2%), 341,8 тыс. тонн семян подсолнечника (рост в 3,3 раза), 66,62 тыс. тонн соевых бобов (+17%) и 101 тыс. тонн шрота (рост в 2,6 раза).