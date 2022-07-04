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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Херсонская область сформировала правительство из местных жителей и специалистов из РФ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Постоянное правительство сформировано в Херсонской области из местных жителей и российских специалистов, сообщила временная администрация региона в понедельник.

"Изучив опыт построения структур органов власти в регионах Российской Федерации, решил сформировать правительство Херсонской области и подобрать туда лучшие кадры не только среди жителей Херсонщины, но и среди российских профессионалов и управленцев", - сообщается в телеграм-канале администрации со ссылкой на ее главу Владимира Сальдо.

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По его словам, председателем правительства стал Сергей Елисеев, ранее занимавший должность первого заместителя председателя правительства - руководителя аппарата Калининградской области. Заместителем председателя по вопросам сельского хозяйства стал Алексей Ковалев - ранее народный депутат Верховной рады Украины девятого созыва (фракция "Слуга Народа").

Заместителем председателя по внутренней политике назначен Владимир Беспалов, ранее - первый заместитель министра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области. Министерство образования и науки возглавил Михаил Роликов, который был замглавы администрации городского округа Кашира в Подмосковье.

"Речь идет не о кадровых перестановках, не о ротации и даже не об обновлении состава. Формируется принципиально иной орган власти - первое правительство независимой, неукраинской Херсонской области. Это не временная, не военная, не какая-то промежуточная администрация, а полноценный орган власти", - отмечается в сообщении.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.

Херсонская область Украина
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