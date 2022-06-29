В Херсонской области начали готовиться к референдуму о самоопределении

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Херсонской области, которую полностью контролируют российские силы, началась подготовка к референдуму о самоопределении, сообщил в видеообращении в Telegram замглавы временной администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. Херсонская область примет решение и присоединится к РФ, станет полноценным субъектом", - сказал он.

21 июня он говорил, что референдум может пройти осенью 2022 года. 7 июня он говорил, что статус региона будет определен по итогам голосования, "это будет волеизъявление народа", а после референдума или плебесцита в регионе пройдут выборы.

В Запорожской области, которая находится под российским контролем частично, также рассчитывают провести аналогичный референдум осенью. 7 июня местные чиновники заявили, что началась подготовка к организации этого голосования.

В Кремле не раз говорили, что судьбу обоих регионов должны решать местные жители.

1 июня председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что считает возможным, что референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России состоятся уже этим летом.