Экс-депутат Госдумы стал замглавы администрации Запорожской области

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Глава временной администрации Запорожской области Евгений Балицкий назначил двух заместителей, один из постов занял экс-депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко, сообщил в Telegram член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Козенко в 2014-2016 годах был заместителем председателя Госсовета Крыма, с 2016 по 2021 год - депутатом Госдумы.

Еще одним заместителем главы временной администрации стал Виктор Емельяненко - уроженец Запорожской области. До 2014 года он был первым заместителем Запорожской областной государственной администрации.

"Виктор Емельяненко займется вопросами политической интеграции, Андрей Козенко - экономической", - уточнил Рогов.

Часть территории Запорожской области контролируют российские войска.