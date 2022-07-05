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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Экс-депутат Госдумы стал замглавы администрации Запорожской области

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Глава временной администрации Запорожской области Евгений Балицкий назначил двух заместителей, один из постов занял экс-депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко, сообщил в Telegram член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Козенко в 2014-2016 годах был заместителем председателя Госсовета Крыма, с 2016 по 2021 год - депутатом Госдумы.

Еще одним заместителем главы временной администрации стал Виктор Емельяненко - уроженец Запорожской области. До 2014 года он был первым заместителем Запорожской областной государственной администрации.

"Виктор Емельяненко займется вопросами политической интеграции, Андрей Козенко - экономической", - уточнил Рогов.

Часть территории Запорожской области контролируют российские войска.

Хроника 24 февраля – 05 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Запорожская область Госдума Крым Андрей Козенко Евгений Балицкий Украина
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