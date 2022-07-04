Из 18 погибших при беспорядках в узбекском Нукусе 14 были гражданскими лицами

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Среди 18 погибших в ходе беспорядков в столице Каракалпакстана Нукусе оказались 14 гражданских лиц и четверо сотрудников правоохранительных органов, сообщил командующий национальной гвардией Узбекистана, комендант Каракалпакстана, где введен режим ЧП, Рустам Джураев.

"Непосредственно на месте, где происходили беспорядки, погибли 14 граждан, из которых 13 находились под воздействием алкоголя и наркотиков. Здесь же были убиты четверо сотрудников правоохранительных органов, выполнявших свой служебный долг", - сказал он журналистам в понедельник.

Беспорядки произошли в столице Республики Каракалпакстан городе Нукусе 1-2 июля. Правоохранительные органы задержали 516 человек. Генпрокуратура Узбекистана по факту беспорядков возбудила уголовное дело о посягательстве на конституционный строй. В результате массовых беспорядков 18 человек скончались от тяжких травм, 243 пострадали, 94 из них госпитализированы.

В соответствии с указом президента с 3 июля по 2 августа на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение. Верхняя и нижняя палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана утвердили это решение.