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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:36

В Узбекистане сообщили о задержании более 500 участников беспорядков в Каракалпакстане

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В ходе незаконных демонстраций и последовавших беспорядков в Нукусе, столице республики Каракалпакстан (северо-запад Узбекистана) 1-2 июля были задержаны 516 человек, некоторых отпустили, заявил в понедельник пресс-секретарь Национальной гвардии Узбекистана Даврон Джуманиязов.

"1-2 июля были задержаны 516 человек, ведется следствие. К отдельным гражданам были применены административные меры, они отпущены", - сказал Джуманиязов в ходе онлайн-брифинга о ситуации в Каракалпакстане.

В минувшие пятницу и субботу в столице автономии городе Нукусе прошла незаконная демонстрация, вылившаяся в беспорядки из-за вносимых поправок в Конституцию Узбекистана.

По данным пресс-службы МВД Узбекистана, "с целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений были задействованы силы и средства правоохранительных органов".

2 июля парламент, правительство и МВД Каракалпакстана обнародовали совместное заявление. В нем сообщалось, что правоохранительные органы задержали группу организаторов беспорядков, которые обвиняются в попытке захватить органы власти региона.

Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о наличии жертв среди мирного населения и сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в понедельник сообщалось, что законодательная палата Олий Мажлиса (нижняя палата парламента) Узбекистана на заседании проголосовала за продление срока всенародного обсуждения проекта поправок в Конституцию на 10 дней, до 15 июля.

Об этом говорилось в сообщении пресс-службы палаты.

Парламентарии обосновали это решение повышением активности граждан в выражении мнений по проекту конституционного закона.

"Увеличению количества поступающих предложений обуславливают необходимость продления срока всенародного обсуждения", - отмечалось в принятом решении нижней палаты парламента.

Узбекистан Каракалпакстан
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