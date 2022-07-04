Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Генпрокуратура Узбекистана сообщила о гибели 18 человек в ходе беспорядков в Нукусе

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - О гибели 18 человек в ходе беспорядков в Нукусе, столице Республики Каракалпакстан (северо-запад Узбекистана) 1-2 июля сообщил в понедельник прокурор отдела Генеральной прокуратуры Узбекистана Аброр Маматов.

"В Нукусе в результате массовых беспорядков 18 человек скончались от полученных тяжких травм", - сказал Маматов в ходе онлайн-брифинга.

По данным Национальной гвардии Узбекистана, во время беспорядков пострадали 243 человека, 94 из них госпитализированы.

Как сообщалось, незаконные демонстрации и беспорядки произошли в столице Республики Каракалпакстан 1-2 июля. Правоохранительными органами было задержано 516 человек. Генпрокуратура Узбекистана возбудила по факту беспорядков в Нукусе уголовное дело о посягательстве на конституционный строй.

По данным пресс-службы МВД Узбекистана, "с целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений были задействованы силы и средства правоохранительных органов".

В субботу парламент, правительство и МВД Каракалпакстана обнародовали совместное заявление. В нем сообщалось, что правоохранительные органы задержали группу организаторов беспорядков, которые обвиняются в попытке захватить органы власти региона.

В соответствии с указом президента с 3 июля по 2 августа на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение. Верхняя и нижняя палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана утвердили это решение президента Мирзиеева.

Узбекистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Верховный суд ДНР направлена кассация на смертный приговор марокканцу Брагиму Саадуну

В Узбекистане сообщили о задержании более 500 участников беспорядков в Каракалпакстане

Аналитики JPMorgan допустили взлет цен на нефть до $380 за баррель

Аналитики JPMorgan допустили взлет цен на нефть до $380 за баррель

Exxon Mobil рассчитывает на рекордную за 25 лет квартальную операционную прибыль

Exxon Mobil рассчитывает на рекордную за 25 лет квартальную операционную прибыль

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 июля

Три человека стали жертвами стрельбы в торговом центре Копенгагена

Три человека стали жертвами стрельбы в торговом центре Копенгагена

Стрельба в торговом центре в Копенгагене унесла жизни нескольких человек

Стрельба произошла в торговом центре Копенгагена

Что произошло за день: воскресенье, 3 июля

Еще одна женщина погибла в результате нападения акулы в Хургаде

Еще одна женщина погибла в результате нападения акулы в Хургаде
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });