Генпрокуратура Узбекистана сообщила о гибели 18 человек в ходе беспорядков в Нукусе

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - О гибели 18 человек в ходе беспорядков в Нукусе, столице Республики Каракалпакстан (северо-запад Узбекистана) 1-2 июля сообщил в понедельник прокурор отдела Генеральной прокуратуры Узбекистана Аброр Маматов.

"В Нукусе в результате массовых беспорядков 18 человек скончались от полученных тяжких травм", - сказал Маматов в ходе онлайн-брифинга.

По данным Национальной гвардии Узбекистана, во время беспорядков пострадали 243 человека, 94 из них госпитализированы.

Как сообщалось, незаконные демонстрации и беспорядки произошли в столице Республики Каракалпакстан 1-2 июля. Правоохранительными органами было задержано 516 человек. Генпрокуратура Узбекистана возбудила по факту беспорядков в Нукусе уголовное дело о посягательстве на конституционный строй.

По данным пресс-службы МВД Узбекистана, "с целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений были задействованы силы и средства правоохранительных органов".

В субботу парламент, правительство и МВД Каракалпакстана обнародовали совместное заявление. В нем сообщалось, что правоохранительные органы задержали группу организаторов беспорядков, которые обвиняются в попытке захватить органы власти региона.

В соответствии с указом президента с 3 июля по 2 августа на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение. Верхняя и нижняя палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана утвердили это решение президента Мирзиеева.