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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Эйфелева башня нуждается в глобальном ремонте

Эйфелева башня нуждается в глобальном ремонте
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Основной символ Парижа - Эйфелева башня покрывается ржавчиной, и ей необходимо серьезное восстановление, а не косметический ремонт, как запланировано, сообщает в понедельник The Guardian.

Издание отмечает, что к Олимпийским Играм в Париже в 2024 году проводится именно косметический ремонт, стоимость которого составляет 60 млн евро, в то время как эксперты отметили, что башню нужно полностью разобрать, отремонтировать и перекрасить, а закрашивание поверх старой краски только усугубляет коррозию.

"Если бы Гюстав Эйфель посетил это место, у него случился бы сердечный приступ", - приводит The Guardian слова одного из управляющих Эйфелевой башни.

Создатель Эйфелевой башни Гюстав Эйфель говорил, что появление ржавчины станет самой серьезной проблемой, и предполагал, что покраску следует проводить каждые семь лет.

"Покраска является важным элементом защиты металлической конструкции, и забота, с которой это делается, - это единственная гарантия ее длительного срока службы", - писал Эйфель. "Самое главное - это предотвращение начала ржавления", - говорил он.

Эйфелеву башню построили в 1889 году. Изначально планировалось, что конструкция простоит около 20 лет. Однако, прошло 133 года, а башня все еще на месте благодаря соответствующему уходу. Ежегодно эту достопримечательность посещают около 6 млн туристов, она занимает четвертое место по посещаемости во Франции после Диснейленда, Лувра и Версальского дворца.

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