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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:04

Минобороны РФ сообщило о минировании украинскими формированиями мостов в Сумской области

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что располагает информацией о минировании украинскими подразделениями мостов через реку Крыга в городе Белополье Сумской области.

Украинские формирования намерены взорвать эти мосты, чтобы "обвинить российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры", сказал на брифинге в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"Подобные действия киевских властей в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и полное пренебрежение всеми нормами морали. Еще раз акцентируем внимание, что в ходе специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации в отличие от украинской стороны не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и исключительно гуманно относятся к мирному населению", - заявил Мизинцев.

По его словам, у Минобороны РФ есть данные, что украинские военные используют гражданские объекты для оборудования огневых позиций в Одессе, Харькове, Северске, Одессе и Щербиновке.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

25 апреля Мизинцев сказал, что российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории признанных Россией ДНР и ЛНР.

3 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль территории ЛНР.

Хроника 24 февраля – 04 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Россия Украина
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