Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.

Министр проинформировал президента об установлении полного контроля над городом Лисичанск.

"Как доложил генерал армии Сергей Шойгу, в результате успешных боевых действий Вооруженными Силами Российской Федерации совместно с подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра", - сообщили в Минобороны РФ.