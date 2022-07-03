Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Фото: Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.

Министр проинформировал президента об установлении полного контроля над городом Лисичанск.

"Как доложил генерал армии Сергей Шойгу, в результате успешных боевых действий Вооруженными Силами Российской Федерации совместно с подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра", - сообщили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля – 03 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Сергей Шойгу Владимир Путин ЛНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пропавшая в Приморье пятилетняя девочка найдена живой

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об ударе украинских военных по Белгороду ракетами "Точка-У"

Арестованный по делу о госизмене ученый Колкер скончался в больнице в Москве

Арестованный по делу о госизмене ученый Колкер скончался в больнице в Москве
Военная операция на Украине

Два украинских беспилотник сбиты в Курской области

Губернатор Гладков сообщил о трех погибших жителях и разрушении ряда домов в Белгороде

Что произошло за день: суббота, 2 июля

Военная операция на Украине

Российские силы установили контроль над Лисичанском

Песков выразил надежду, что у западных стран остался политический разум

"Почта России" заявила, что приостановка ее членства PostEurop не скажется на клиентах

Умер создатель образа Чебурашки мультипликатор Леонид Шварцман

Умер создатель образа Чебурашки мультипликатор Леонид Шварцман
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });