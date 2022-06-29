Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Финляндия и Швеция получили приглашение на вступление в НАТО

Финляндия и Швеция получили приглашение на вступление в НАТО
Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Руководство НАТО приняло решение пригласить в состав альянса Швецию и Финляндию, говорится в декларации саммита организации в Мадриде.

"Сегодня мы приняли решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО и договорились подписать протоколы об их приеме", - отмечается в заявлении.

Согласно заявлению, вступление Финляндии и Швеции в НАТО обезопасит эти страны, укрепит альянс и усилит безопасность трансатлантического сообщества. Также в НАТО подтвердили приверженность политике "открытых дверей" альянса.

Во вторник вечером стало известно, что Турция сняла возражения против приглашения Швеции и Финляндии в НАТО. Ожидается, что после получения приглашения присоединиться к альянсу стороны должны будут согласовать условия вступления. Швеция и Финляндия станут членами НАТО, когда и если парламенты всех стран, входящих в альянс, ратифицируют данное решение.

Финляндия Швеция НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Инфляция в Германии в июне неожиданно замедлилась до 8,2%

Инфляция в Германии в июне неожиданно замедлилась до 8,2%

Международная группа по "элите РФ" заблокировала $30 млрд российских активов

Международная группа по "элите РФ" заблокировала $30 млрд российских активов

Великобритания ввела санкции против Потанина и еще ряда российских бизнесменов

Великобритания ввела санкции против Потанина и еще ряда российских бизнесменов
Военная операция на Украине

В Херсоне открывается первое отделение Промсвязьбанка

Ливия приостановила экспорт нефти из ключевого порта на фоне кризиса

Минобороны РФ сообщило об ударах по четырем пунктам управления ВСУ

Приговоренный в ДНР к смертной казни британец подал жалобу и будет просить о помиловании

Приговоренный в ДНР к смертной казни британец подал жалобу и будет просить о помиловании

Клишас поставил под вопрос суверенитет Норвегии над Шпицбергеном

Косачев сообщил об отказе Норвегии пропустить российские грузы на Шпицберген

Что случилось этой ночью: среда, 29 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });