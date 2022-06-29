Финляндия и Швеция получили приглашение на вступление в НАТО

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Руководство НАТО приняло решение пригласить в состав альянса Швецию и Финляндию, говорится в декларации саммита организации в Мадриде.

"Сегодня мы приняли решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО и договорились подписать протоколы об их приеме", - отмечается в заявлении.

Согласно заявлению, вступление Финляндии и Швеции в НАТО обезопасит эти страны, укрепит альянс и усилит безопасность трансатлантического сообщества. Также в НАТО подтвердили приверженность политике "открытых дверей" альянса.

Во вторник вечером стало известно, что Турция сняла возражения против приглашения Швеции и Финляндии в НАТО. Ожидается, что после получения приглашения присоединиться к альянсу стороны должны будут согласовать условия вступления. Швеция и Финляндия станут членами НАТО, когда и если парламенты всех стран, входящих в альянс, ратифицируют данное решение.