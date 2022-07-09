Запорожская область отключена от газоснабжения

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Украина отключила жителей Запорожской области от газоснабжения, сообщил в субботу глава временной администрации региона Евгений Балицкий.

"Сегодня жители Запорожской области остались без газа. Повреждений газовой трубы нет. Мы понимаем, нас отключили", - написал он в своем телеграм-канале.

Власти области обратились к правительству РФ с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации - прислать достаточное количество электроприборов промышленного и бытового назначения.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.