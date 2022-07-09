Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

Запорожская область отключена от газоснабжения

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Украина отключила жителей Запорожской области от газоснабжения, сообщил в субботу глава временной администрации региона Евгений Балицкий.

"Сегодня жители Запорожской области остались без газа. Повреждений газовой трубы нет. Мы понимаем, нас отключили", - написал он в своем телеграм-канале.

Власти области обратились к правительству РФ с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации - прислать достаточное количество электроприборов промышленного и бытового назначения.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.

Хроника 24 февраля – 09 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кортеж с телом экс-премьера Японии Абэ прибыл в Токио

Кортеж с телом экс-премьера Японии Абэ прибыл в Токио

Протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки

Протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки

Умер актер, сыгравший роль Поли Галтиери в сериале "Клан Сопрано"

Умер актер, сыгравший роль Поли Галтиери в сериале "Клан Сопрано"

Что случилось этой ночью: суббота, 9 июля

Запуск грузового корабля Cargo Dragon к МКС состоится 15 июля

Запуск грузового корабля Cargo Dragon к МКС состоится 15 июля

Илон Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке соцсети

Байден распорядился выделить Украине очередной транш военной помощи

Байден распорядился выделить Украине очередной транш военной помощи
Военная операция на Украине

Военные РФ опровергли информацию о планах ДНР создать свой флот

Военные РФ опровергли информацию о планах ДНР создать свой флот

Экс-министр финансов Британии намерен бороться за пост главы правительства страны

Экс-министр финансов Британии намерен бороться за пост главы правительства страны

В ДНР отменили мораторий на смертную казнь

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });