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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Переговоры Блинкена и Лаврова в ходе министерской встречи G20 не запланированы

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Ожидать двусторонних переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова в ходе предстоящей встречи G20 не стоит, заявил во вторник представитель госдепа Нед Прайс.

"Конечно, я не ожидал бы какой-либо встречи госсекретаря Блинкена и министра Лаврова", - сказал он на брифинге.

При этом он подчеркнул важность продолжения взаимодействия США с союзниками и партнерами, в том числе в рамках G20.

Кроме того, его попросили прокомментировать вопрос, будет ли участвовать Блинкен в мероприятиях G20, на которых будет присутствовать Лавров.

"Госсекретарь намерен принимать полноценное участие в G20", - ответил Прайс.

Встреча глав МИД "большой двадцатки" пройдет на острове Бали 7-8 июля.

США Россия Энтони Блинкен Сергей Лавров
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