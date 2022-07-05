Переговоры Блинкена и Лаврова в ходе министерской встречи G20 не запланированы

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Ожидать двусторонних переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова в ходе предстоящей встречи G20 не стоит, заявил во вторник представитель госдепа Нед Прайс.

"Конечно, я не ожидал бы какой-либо встречи госсекретаря Блинкена и министра Лаврова", - сказал он на брифинге.

При этом он подчеркнул важность продолжения взаимодействия США с союзниками и партнерами, в том числе в рамках G20.

Кроме того, его попросили прокомментировать вопрос, будет ли участвовать Блинкен в мероприятиях G20, на которых будет присутствовать Лавров.

"Госсекретарь намерен принимать полноценное участие в G20", - ответил Прайс.

Встреча глав МИД "большой двадцатки" пройдет на острове Бали 7-8 июля.