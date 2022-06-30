В Кремле сочли невозможным обсуждать без РФ на саммите G20 судьбу мировой экономики

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг формата и уровня участия России в ноябрьском саммите "группы двадцати", заявил, что обсуждать экономику в рамках этого объединения без России невозможно.

"Как только что отметил господин Видодо (президент Индонезии Джоко Видодо - ИФ), все-таки это экономический формат, с главным акцентом на экономику. Говорить о главном акценте на экономику без России невозможно. На "двадцатке" говорить без России о том, что будет с мировой экономикой, наверное, сложно", - сказал Песков в четверг журналистам.

Отвечая на вопрос об очном или заочном формате участия России в саммите объединения, Песков сказал: "Президент примет решение, исходя из того, что мы должны делать так, как нам удобней и выгодней".

Саммит "Группы двадцати" пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.