Juul ищет финансирование для реструктуризации бизнеса в рамках банкротства

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель электронных сигарет Juul Labs Inc., как ожидается, на этой неделе начнет переговоры с потенциальными заемщиками по вопросу финансирования в рамках процесса банкротства, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Компания намерена запросить у заемщиков варианты финансирования по модели должника во владении, предусмотренной статьей 11 Кодекса о банкротстве США, добавили собеседники WSJ. Такое финансирование позволяет компаниям продолжать оплачивать повседневные расходы и оставаться во владении бизнесом, находясь под защитой законодательства.

В июне WSJ писала, что Juul работает с юридическими консультантами над вариантами реструктуризации бизнеса, включающими объявление о банкротстве. Компания рассматривала эти варианты из-за тяжелого финансового положения после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запретило продавать продукцию Juul на территории США.

"Мы продолжим готовиться и к реструктуризации, и к другим стратегическим изменениям для определения лучшего пути развития компании", - ответил представитель Juul на просьбу WSJ подтвердить информацию ее источников.

FDA запретило продажу электронных сигарет Juul на территории Штатов, заявив, что компания не предоставила достаточных доказательств того, что токсикологический профиль ее продукции соответствует стандартам и требованиям в сфере здравоохранения. Juul после этого обратилась в апелляционный суд, попросив заблокировать решение FDA на время, пока компания обжалует постановление регулятора в суде. Ее просьба была удовлетворена, и FDA приостановило действие запрета.

В последние несколько лет тысячи исков были поданы на Juul в американские суды, в которых компания обвиняется в том, что она продвигала свою продукцию среди детей.

Неясность относительно того, сможет ли Juul остаться на рынке, усложнила ее работу и поставила под вопрос возможность привлечения средств для покрытия судебных издержек. В прошлом месяце компания согласилась выплатить по крайней мере $438,5 млн для разрешения судебных дел в более чем 30 штатах.

Кроме того, крупнейший акционер Juul - Altria Group Inc., в сентябре вышел из соглашения о неконкуренции (Non-Compete Agreement, NCA) с Juul, предоставив ей варианты выбора для сохранения бизнеса, включая полную или частичную продажу другой компании.