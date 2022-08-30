Забастовка железнодорожников в Утрехте парализовала движение в Нидерландах

Железнодорожный вокзал Утрехта Фото: АР/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Забастовка железнодорожников в Утрехте привела к почти полной остановке движения поездов в Нидерландах. Бастующие требуют повысить им зарплату на 100 евро в месяц и улучшить условия труда, сообщает NOS.

В Утрехте 30 августа к акции других профсоюзов железнодорожников присоединились сотрудники основного железнодорожного перевозчика страны Nederlandse Spoorwegen (NS). Поскольку Утрехт - главный железнодорожный хаб в королевстве, забастовка парализовала всю транспортную систему.

По данным нидерландских СМИ, утром во вторник на вокзале в Утрехте почти не было людей, а на табло отправлений поездов было указано, что все они отменены. В порядке исключения работает линия, которая связывает Амстердам с международным аэропортом Схипхол. В NS также указали, что поезда компаний Thalys и Eurostar, следующие по международным маршрутам, будут следовать по расписанию.

В среду будет пятый и последний день забастовки железнодорожников. Акция затронет юг и восток Нидерландов и, как ожидается, создаст меньше проблем, чем во вторник.

Профсоюзы не исключают новых забастовок, если NS не выполнит их требования. В правительстве призывают компанию и профсоюзы договориться, чтобы не затруднять жизнь пассажирам.