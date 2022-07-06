Норвежские перевозчики приступили к доставке российских товаров на Шпицберген

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Норвежские перевозчики приступили к доставке российских товаров в шахтерский населенный пункт Баренцбург на архипелаге Шпицберген, сообщает в среду вещательная корпорация NRK со ссылкой на представителя МИД Норвегии.

В министерстве пояснили, что речь идет о перевозке по морю российских грузов, ранее остановленных на границе с Норвегией.

Представитель МИД страны также заверил, что в Осло никогда не стремились добиться прекращения российских поставок в Баренцбург.

В конце июня вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил о том, что Норвегия отказалась пропустить российские грузы на Шпицберген. По его словам, в МИД Норвегии отклонили запрос ФГУП Государственный трест "Арктикуголь" о разрешении на транспортировку грузов в Баренцбург, объяснив это действием антироссийских санкций.

Сенатор напомнил, что международно-правовой статус архипелага Шпицберген определяется Парижским договором 1920 года (он же - Шпицбергенский трактат), который был заключен между Норвегией, США, Данией, Францией, Италией, Японией, Нидерландами, Великобританией и Швецией (вступил в силу в 1925 году и до сих пор является юридически обязательным международным договором для 46 государств).

Советский Союз присоединился к документу 7 мая 1935 года, а Россия участвует в нем как государство-правопреемник СССР. Косачев заявил, что стороны признали полный и абсолютный суверенитет Норвегии над архипелагом Шпицберген, однако на условиях, которые определены самим Парижским договором.

По словам Косачева, Норвегия нарушила положения статьи 3 Парижского договора, а решение "оставить российских шахтеров без продуктов питания... нарушает права человека и принципы гуманизма".