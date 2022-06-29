Косачев сообщил об отказе Норвегии пропустить российские грузы на Шпицберген

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - МИД Норвегии отклонил запрос российского ФГУП "Арктикуголь", которое попросило разрешения перевезти российские грузы на Шпицберген для работающих там шахтеров этой компании, сообщил в Telegram вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он считает, что Осло нарушило Парижский договор.

"В МИД Норвегии отклонили запрос ФГУП Государственный трест "Арктикуголь" о разрешении на транспортировку грузов в Баренцбург. Объяснили это действием антироссийских санкций. Тем временем речь идет о продовольственных товарах для российских шахтеров, которые трудятся в этом населенном пункте, - написал он. - Своим поведением Норвегия нарушает положения статьи 3 Парижского договора".

"Условлено, что во всех отношениях, и в частности во всем, что касается вывоза, ввоза и транзита, граждане всех Высоких Договаривающихся Сторон, их суда и их грузы не будут подлежать каким-либо сборам или ограничениям, не применяемым к гражданам, судам или грузам, пользующимся в Норвегии режимом наиболее благоприятствуемой нации, причем норвежские подданные, их суда и их грузы приравниваются с этой целью к гражданам, судам и грузам других Высоких Договаривающихся Сторон и не пользуются ни в каком отношении более благоприятным режимом", - процитировал договор сенаторю

Он напомнил, что международно-правовой статус архипелага Шпицберген определяется Парижским договором 1920 года (он же - Шпицбергенский трактат), который был заключен между Норвегией, США, Данией, Францией, Италией, Японией, Нидерландами, Великобританией и Швецией (вступил в силу в 1925 году и до сих пор является юридически обязательным международным договором для 46 государств). Советский Союз присоединился к документу 7 мая 1935 года, а Россия участвует в нем как государство-правопреемник СССР.

Косачев напомнил, что стороны признали полный и абсолютный суверенитет Норвегии над архипелагом Шпицберген, однако на условиях, которые определены самим Парижским договором.

"Своим волевым решением норвежские власти пытаются оставить российских шахтеров без продуктов питания, что аморально по своей сути. Это нарушает права человека и принципы гуманизма", - считает он.