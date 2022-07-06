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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Генконсул РФ на Шпицбергене подтвердил разрешение ситуации с доставкой грузов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Ситуация с блокировкой доставки российских грузов на Шпицберген разрешена, сообщил генконсул РФ на норвежском острове Сергей Гущин.

"Все эти дни был плотный контакт между министерством иностранных дел России и Норвегии, ситуация разрешилась, обходной маневр найден", - сказал Гущин в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в среду.

Он отметил, что "Арктикуголь" воспользовался возможностью привлечь норвежских перевозчиков для того, чтобы они забрали груз и пересекли с ним российско-норвежскую границу.

"Норвежских перевозчиков никто на территории Норвегии задерживать не может. 5 июля судно с контейнерами покинуло порт Тромсё и 8 июля придет к нам в Баренцбург", - добавил генконсул.

По его словам, речь идет не о тех двух контейнерах, которые ранее застряли на границе, а двух новых - застрявшие контейнеры по-прежнему на границе, "но это чисто технические трудности перегрузки их на норвежский транспорт".

"Надеюсь, что в ближайшем будущем они будут решены, и в течение нескольких дней мы получим и два старых застрявших контейнера", - сказал Гущин, отметив, что ситуация на Шпицбергене в плане продовольствия и технических деталей стабильная.

МИД Норвегии ранее в среду сообщил, что норвежские перевозчики приступили к доставке российских товаров в шахтерский населенный пункт Баренцбург на архипелаге Шпицберген.

В конце июня вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил о том, что Норвегия отказалась пропустить российские грузы на Шпицберген. По его словам, в МИД Норвегии отклонили запрос федерального государственного унитарного предприятия Государственный трест "Арктикуголь" о разрешении на транспортировку грузов в Баренцбург, объяснив это действием антироссийских санкций.

Шпицберген Норвегия
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