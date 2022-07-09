На Шпицберген прибыло судно с грузом для россиян

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Судно "Норбьерн" с грузом для треста "Арктикуголь" и Генконсульства РФ прибыло на архипелаг Шпицберген в пятницу, сообщает российский МИД.

"На его борту находятся два контейнера с критически важными грузами для обеспечения функционирования ФГУП "Государственный трест "Арктикуголь" и Генконсульства России на Шпицбергене, включая продукты, медицинское оборудование, строительные материалы и запасные части для транспортных средств", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства в субботу.

МИД Норвегии сообщил в среду, 6 июля, что норвежские перевозчики приступили к доставке российских товаров в шахтерский населенный пункт Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Перевозчик по соглашению с трестом "Арктикуголь" забрал из Мурманска два контейнера с грузом, перевез их через границу, довез до Тромсё и погрузил на корабль, который отплыл 5 июля и 8 июля прибыл в Баренцбург.

Генконсул РФ ранее сообщил, что ситуацию с блокировкой грузов, таким образом, можно считать разрешенной.

В конце июня вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил о том, что Норвегия отказалась пропустить российские грузы на Шпицберген. По его словам, в МИД Норвегии отклонили запрос федерального государственного унитарного предприятия Государственный трест "Арктикуголь" о разрешении на транспортировку грузов в Баренцбург, объяснив это действием антироссийских санкций.