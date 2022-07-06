Власти ЕС к середине июля представят план на случай полного отключения газа из РФ

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз должен готовиться к потенциальному полному отключению поставок российского газа, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Это причина, по которой комиссия работает над чрезвычайным европейским планом. Мы представим этот план и необходимые инструменты, которыми он будет снабжен, к середине июля", - сказала глава ЕК в среду на сессии Европарламента в Страсбурге.

Подготовку плана она аргументировала тем, что российская сторона использует энергию как оружие. Фон дер Ляйен привела данные, согласно которым 12 стран ЕС сейчас напрямую затронуты частичными или полными отключениями российского газа.

Она отметила, что государства-члены ЕС располагают национальными чрезвычайными программами, но Евросоюзу в этой области также нужны европейское сотрудничество и совместные действия всех 27 стран союза.

"Мы должны быть уверенными, что в случае полного отключения (снабжения из России - ИФ) газ должен продолжать поступать туда, где он нам наиболее необходим. Мы должны быть уверенными, что можно положиться на европейскую солидарность. И мы должны защитить единый рынок, как и цепочку промышленного снабжения", - объяснила председатель Еврокомиссии.