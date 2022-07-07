Джонсон уволил министра по вопросам ЖКХ

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Оказавшийся в центре нового скандала премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уволил министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Майкла Гоува "за нелояльность", сообщают британские СМИ.

"Джонсон уволил Гоува", - пишут BBC и The Guardian.

При этом несколько источников The Guardian отмечают, что "Гоув был уволен за нелояльность".

Кроме того, министр по делам Уэльса Саймон Харт написал у себя в твиттере, что подает в отставку.

"Похоже, не осталось другого выхода, кроме как уйти с поста министра по делам Уэльса," - говорится в письме Харта Джонсону, опубликованном в соцсети.

По сообщению британских СМИ Гоув в среду призывал Джонсона уйти в отставку.

По подсчетам The Guardian, уже 44 министра и высокопоставленных сотрудника правительства ушли в отставку за последние два дня, в том числе глава Минздрава Саджид Джавид, глава Минфина Риши Сунак, министр по делам детей и семей Уилл Куинс и личный парламентский секретарь министерства транспорта Лора Тротт.

Сам Джонсон после того, как министры и высокопоставленные сотрудники правительства стали заявлять об уходе, сообщил, что не планирует идти в отставку. На слова лидера Лейбористкой партии Кира Стармера о том, что во время кризиса страна заслуживает лучшего руководства, премьер-министр заявил, что именно в кризисное время "вы ожидаете, что правительство продолжит свою работу, а не уйдет в отставку".

6 июня 2022 года состоялось голосование о доверии Джонсону. Премьер-министр выдержал вотум, получив поддержку 211 однопартийцев. При этом 148 тори выразили недоверие Джонсону, всего на 32 меньше, чем было необходимо для его отставки. В соответствии с действующими правилами, Джонсон находится в безопасности до следующего лета: между двумя процедурами голосования о доверии должен пройти минимум год. Однако устанавливающий правила "комитет 1922" может поменять их в любой момент.

Ранее бывшего парламентского организатора Пинчера обвинили в сексуальных домогательствах в отношении двух мужчин на прошлой неделе, после чего он ушел в отставку. Позже выяснилось, что это не первый раз, когда Пинчера обвиняли в таких вещах, и в 2019 году в его отношении проводилось расследование, однако, несмотря на это, Джонсон назначил его на должность парламентского организатора в феврале 2022 года. Изначально на Даунинг-стрит отрицали, что премьер-министр знал что-либо об обвинениях в отношении Пинчера в 2019 году, однако во вторник стало известно, что Джонсон был осведомлен о поведении политика, но все равно назначил его на пост. Позже Джонсон извинился за назначение Пинчера, заявив, что в правительстве нет места тем, кто злоупотребляет своей властью.