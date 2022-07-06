Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Борис Джонсон не намерен подавать в отставку, несмотря на очередной скандал

Борис Джонсон не намерен подавать в отставку, несмотря на очередной скандал
Фото: Stefan Rousseau - Pool/Getty Images

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в среду, что не будет покидать свой пост, несмотря на очередной скандал.

"Работа премьера заключается в том, чтобы продолжать выполнять свои функции. И именно это я и буду делать", - заявил он, выступая в парламенте. Джонсон подчеркнул, что Великобритания сталкивается с серьезными проблемами, причем как с внутренними, так и с международными, и именно на решении этих проблем он и намерен сосредоточиться.

В миреВ Великобритании вслед за двумя министрами в отставку подали еще ряд консерваторовВ Великобритании вслед за двумя министрами в отставку подали еще ряд консерваторовЧитать подробнее

Эти слова последовали после того, как целый ряд высокопоставленных членов его правительства подали в отставку. В частности, свои посты покинули близкие соратники Джонсона: глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид и глава Минфина Риши Сунак.

На этот шаг они пошли на фоне скандала вокруг одного из соратников Джонсона. Речь идет о заявлениях, согласно которым Джонсон якобы не знал о расследовании о сексуальных домогательствах в отношении бывшего парламентского организатора Криса Пинчера в 2019 году. Во вторник стало известно, что премьер-министр был осведомлен об этом, но все равно в свое время назначил Пинчера на должность.

Пинчера обвинили в сексуальных домогательствах в отношении двух мужчин на прошлой неделе, после чего он ушел в отставку. Позже выяснилось, что это не первый раз, когда Пинчера обвиняли в таких вещах, и в 2019 году в его отношении проводилось расследование, однако, несмотря на это, Джонсон назначил его на должность парламентского организатора в феврале 2022 года.

Изначально на Даунинг-стрит отрицали, что премьер-министр знал что-либо об обвинениях в отношении Пинчера в 2019 году, однако во вторник стало известно, что Джонсон был осведомлен о поведении политика, но все равно назначил его на пост. Позже Джонсон извинился за назначение Пинчера, заявив, что в правительстве нет места тем, кто злоупотребляет своей властью.

Борис Джонсон Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

КТК попросила приостановить решение о прекращении работы своего терминала

Президент Шри-Ланки попросил Путина помочь с кредитами для закупки топлива

Президент Шри-Ланки попросил Путина помочь с кредитами для закупки топлива
Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили две американских системы HIMARS на Украине

Британский министр по делам семьи и секретарь при Минтрансе подали в отставку

Британский министр по делам семьи и секретарь при Минтрансе подали в отставку

При взрыве на нефтегазовом месторождении Тенгиз погибли два человека

Умер генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо

Умер генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо

Президент Южной Кореи призвал к быстрому военному ответу в случае провокаций КНДР

Президент Южной Кореи призвал к быстрому военному ответу в случае провокаций КНДР

Что случилось этой ночью: среда, 6 июля

Пентагон намерен использовать аэростаты для слежки за РФ и Китаем

Пентагон намерен использовать аэростаты для слежки за РФ и Китаем

Подозреваемому в стрельбе на параде в пригороде Чикаго предъявлено обвинение

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });