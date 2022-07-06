Борис Джонсон не намерен подавать в отставку, несмотря на очередной скандал

Фото: Stefan Rousseau - Pool/Getty Images

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в среду, что не будет покидать свой пост, несмотря на очередной скандал.

"Работа премьера заключается в том, чтобы продолжать выполнять свои функции. И именно это я и буду делать", - заявил он, выступая в парламенте. Джонсон подчеркнул, что Великобритания сталкивается с серьезными проблемами, причем как с внутренними, так и с международными, и именно на решении этих проблем он и намерен сосредоточиться.

Эти слова последовали после того, как целый ряд высокопоставленных членов его правительства подали в отставку. В частности, свои посты покинули близкие соратники Джонсона: глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид и глава Минфина Риши Сунак.

На этот шаг они пошли на фоне скандала вокруг одного из соратников Джонсона. Речь идет о заявлениях, согласно которым Джонсон якобы не знал о расследовании о сексуальных домогательствах в отношении бывшего парламентского организатора Криса Пинчера в 2019 году. Во вторник стало известно, что премьер-министр был осведомлен об этом, но все равно в свое время назначил Пинчера на должность.

Пинчера обвинили в сексуальных домогательствах в отношении двух мужчин на прошлой неделе, после чего он ушел в отставку. Позже выяснилось, что это не первый раз, когда Пинчера обвиняли в таких вещах, и в 2019 году в его отношении проводилось расследование, однако, несмотря на это, Джонсон назначил его на должность парламентского организатора в феврале 2022 года.

Изначально на Даунинг-стрит отрицали, что премьер-министр знал что-либо об обвинениях в отношении Пинчера в 2019 году, однако во вторник стало известно, что Джонсон был осведомлен о поведении политика, но все равно назначил его на пост. Позже Джонсон извинился за назначение Пинчера, заявив, что в правительстве нет места тем, кто злоупотребляет своей властью.