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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Байден лишит Афганистан статуса основного союзника вне НАТО

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в среду сообщил спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси о своем решении лишить Афганистан статуса основного союзника США, не входящего в НАТО.

"Я уведомляю о своем намерении отменить статус Афганистана в качестве основного союзника, не входящего в НАТО", - говорится в письме Байдена, опубликованном Белым домом.

США включили Афганистан в состав своих основных союзников вне НАТО в 2012 году.

В августе прошлого года США завершили вывод сил из Афганистана. К власти в стране пришло движение "Талибан" (признано террористической организацией и запрещено в РФ), против которого Вашингтон и его союзники длительное время вели борьбу на афганской территории.

Джо Байден Афганистан
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