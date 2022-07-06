Новый замглавы Миссии ООН по Афганистану провел встречу с главой МИД талибов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Заместитель главы Миссии ООН по содействию Афганистану по политическим вопросам (МООНСА) Маркус Потцель встретился в Кабуле с министром иностранных дел контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Амир Ханом Муттаки.

"Потцель проинформировал Муттаки о своей миссии и призвал к сотрудничеству и координации со стороны Исламского Эмирата (так называют талибы свое правительство) для успешного выполнения его миссии. Муттаки пожелал новому замглавы МООНСА успешной миссии и заявил, что делегация МООНСА сыграет положительную роль в отношениях между Афганистаном и миром", - сообщил пресс-секретарь МИД талибов Абдул Кахар Балхи.

"Муттаки заявил, что с приходом нового правительства ситуация в стране улучшилась и теперь существует всеобщая безопасность, а также о том, что внутренние или внешние органы осуществляют свои обязанности более эффективно и прозрачно, а также подчеркнул, что не следует судить их (талибов) по безосновательным претензиям предвзятых кругов", - сообщил Балхи в твиттер.

"Я с чувством чести и уважения вернулся в Афганистан, на этот раз в качестве заместителя главы МООНСА. Я полон решимости работать на благо афганского народа, поскольку его страна переживает решающий этап в своей современной истории", - написал после встречи Потцель в твиттер.

Маркус Потцель был назначен новым заместителем специального представителя (по политическим вопросам) по Афганистану Миссии ООН по содействию Афганистану 17 июня. Потцель имеет более 27 лет опыта работы в области дипломатии и международного сотрудничества, восемь лет он был послом Германии в Афганистане.