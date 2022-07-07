Боррель заявил, что спецоперация на Украине углубила геополитические разногласия

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что российская спецоперация на Украине углубила геополитические разногласия, что отрицательно сказывается на решении насущных глобальных проблем.

"Мир борется с "войной, голодом и чумой", и многосторонних действий для борьбы с ними не хватает. В принципе, G20 могла бы сыграть решающую роль в построении связей и мобилизации необходимых международных коалиций, но этому мешает растущая геополитическая напряженность", - написал он в четверг в своем блоге в связи со встречей министров иностранных дел "двадцатки" (G20).

Проблема международной политики, напомнил он, заключается в том, как производить общественные блага и заботиться о глобальном достоянии: о сохранении мира и безопасности, о вакцинации населения планеты, преодолении климатического кризиса, защите биоразнообразия, борьбе с уклонением от уплаты налогов.

"Но в отсутствие мирового правительства (эти дела) трудно осуществить, потому что они требуют огромных усилий сотрудничества и солидарности", - отметил он.

По его словам, это тем более актуально сегодня, когда российская спецоперация на Украине углубила геополитические разногласия.

Боррель отмечает, что несмотря на зажигательные речи политических лидеров о необходимости коллективных действий, национальные соображения часто перевешивают международные требования.

По его мнению, в эпоху между 1945 годом и началом XXI века наблюдался значительный рост многосторонней системы в международных отношениях, и это дало много результатов: голод пошел на убыль, выросло число образованных людей, особенно женщин, эти поколения прожили более долгую, здоровую и свободную жизнь.

"К сожалению, в последние десятилетия система все больше боролась с общей тенденцией к популизму внутри стран и геополитической конкуренцией между основными игроками", - констатирует Боррель.

"Встреча министров иностранных дел G20 в Индонезии - решающий момент, прежде всего в связи с драматическим продовольственным и энергетическим кризисом, а также в отношении вакцин, климата и всех других общественных благ, в которых так остро нуждается наш мир", - заключил он.