Боррель надеется, что проблема вывоза зерна из Украины будет разрешена при помощи ООН

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Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Проблема заблокированного на Украине зерна должна будет в итоге разрешиться при помощи ООН, и не будет длиться долго, заявил в понедельник журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"У нас есть прогресс, мы продвигаемся вперед. Мы надеемся, что никто не сможет противостоять давлению со стороны международного сообщества. Я надеюсь, и даже более чем надеюсь, я уверен, что, в конце концов, в ООН достигнут соглашения", - сказал Боррель, отвечая на вопрос о проблеме зерна, которое остается заблокированным на Украине.

По его словам, "невозможно представить, что миллионы тонн зерна остаются заблокированы на Украине, пока остальной мир страдает от голода", и потому он не думает, что эта ситуация может длиться на протяжении долгого времени.

Ранее сообщалось, что ООН разрабатывает пакетное соглашения по экспорту продуктов питания с Украины и из России на мировые рынки. При этом в июне президент РФ Владимир Путин назвал блефом утверждения о том, что Россия не выпускает украинское зерно из черноморских портов.