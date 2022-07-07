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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

В ЕС выступили против бойкота G20 из-за участия в этом формате России

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз считает важным формат G20 для международной политики и не намерен его бойкотировать из-за участия России, сообщила Набила Массрали, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Как заявила председатель (Еврокомиссии, ЕК - ИФ) Урсула фон дер Ляйен, она отвергает бойкот G20 и считает, что следует хорошо подумать о том, что блокирование G20 - не то, чего мы желаем", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Продолжая цитировать главу ЕК, Массрали отметила, что формат G20 очень важен как для Евросоюза, так и для развивающихся стран, и стран с формирующейся рыночной экономикой. "Мы не можем допустить, чтобы этот орган был разрушен", - заявила представитель Борреля.

По ее словам, для ЕС G20 остается "ключевой инстанцией для обсуждения актуальных и новых проблем". На фоне российской операции на Украине необходимо заботиться о том, чтобы "многосторонность могла функционировать в периоды кризисов". Пресс-секретарь указала на то, что в повестку совещания включены угроза продовольственного кризиса и последствия российской операции.

Такие вопросы, считает она, могут обсуждаться только совместно, и во встрече глав МИД G20 участвует Боррель.

При этом его представитель заявила: "Участие России в G20 может поставить под сомнение значимость и доверие к G20. Европейский союз решительно настроен обеспечить успех министерской встречи на Бали, но мы не позволим Москве использовать этот форум как платформу для пропаганды".

Как сообщалось, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 7-8 июля возглавляет российскую делегацию на очном Совете министров иностранных дел "Группы двадцати" с участием глав внешнеполитических ведомств ведущих экономик мира, а также профильных международных организаций.

G20 ЕС
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