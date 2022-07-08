Премьер-министр Японии назвал состояние Синдзо Абэ критическим

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ после покушения находится в критическом состоянии, сказал журналистам глава правительства Фумио Кисида. Об этом пишет Guardian.

Кисида в пятницу прервал предвыборную поездку и вернулся в столицу на вертолете. Он уже провел встречу с чиновниками правительства и вышел к журналистам.

По его словам, врачи делают все, чтобы спасти Абэ.

"Я надеюсь, что экс-премьер Абэ выживет, и молюсь об этом", - сказал Кисида.

Покушение на Абэ он назвал чудовищным, "варварским и злодейским". По его словам, мотив стрелявшего еще не ясен, но со случившимся невозможно смириться.

Премьер добавил, что пока не принято решение менять график предвыборных мероприятий из-за случившегося, но он уже попросил всех министров приехать в Токио.

В ближайшие выходные в Японии должны пройти выборы в верхнюю палату парламента. Абэ стал жертвой покушения, когда выступал в Наре на предвыборном мероприятии в поддержку Либерально-демократической партии, которую он ранее возглавлял.

Подозреваемого в покушении задержали. Это оказался 41-летний житель Нары. Источник Kyodo в правительстве сказал, что это бывший военнослужащий сил самообороны.