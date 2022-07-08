Правительство Японии осудило покушение на Абэ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В правительстве Японии решительно осуждают покушение на бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, заявил главный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Матсуно. Об этом сообщает Kyodo News.

Он добавил, что в правительстве продолжают уточнять информацию о состоянии Абэ.

Ранее сообщалось, что премьер-министр страны Фумио Кисида решил прервать предвыборную поездку в префектуру Ямагата и вернуться в Токио. В столице должны собраться все члены кабинета министров, добавил Матсуно.

Официально власти Японии не сообщают о состоянии Абэ, японские СМИ, ссылаясь на различные источники, информировали, что у него произошла остановка сердца, однако свидетельство о смерти еще не подписано, отмечает Guardian.

"Японские СМИ часто используют термин "в состоянии сердечной недостаточности" для описания ситуаций, в которых жертвы уже нет в живых, но врач еще не подписал свидетельство о смерти. На данный момент неясно, произошло ли это в случае с Абэ", - сообщает издание.

В Абэ стреляли, когда он выступал на предвыборном мероприятии в городе Нара, он потерял сознание. Подозреваемый в нападении 41-летний Ямагами Тецуя задержан полицией на месте происшествия, у него изъято оружие.