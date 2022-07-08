Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

NHK сообщил о возможном ранении бывшего премьера Японии Синдзо Абэ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ мог быть ранен во время выступления в городе Нара, пишут местные СМИ.

Репортер телеканала NHK, находившийся на месте происшествия, сообщает, что услышал звук, похожий на выстрел и увидел истекающего кровью бывшего премьер-министра.

По данным полиции, Абэ подвергся нападению неизвестного мужчины.

Полиция задержала подозреваемого в нападении и допрашивает его.

Инцидент произошел в 11:30 (5:30 по мск). Подробностей о состоянии Абэ СМИ не приводят.

Япония Синдзо Абэ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Байден подтвердил стремление к "особым отношениям" с Британией и после ухода Джонсона

Байден подтвердил стремление к "особым отношениям" с Британией и после ухода Джонсона

Китай пообещал прилагать усилия к мирному урегулированию на Украине

Британский депутат Тугенхат объявил о выдвижении кандидатуры на пост лидера консерваторов

Британский депутат Тугенхат объявил о выдвижении кандидатуры на пост лидера консерваторов

Полицейские в Гренобле застрелили вооруженного человека

Европарламент выступил решительнее Еврокомиссии в переводе авиации на экологичное топливо

Европарламент выступил решительнее Еврокомиссии в переводе авиации на экологичное топливо

Что произошло за день: четверг, 7 июля

Путин заявил, что РФ всерьез пока еще ничего не начинала на Украине

Неудачей закончилось испытание новой стратегической ракеты США

Кишинев не получил ответа "Газпрома" на предложение улучшить условия контракта

Министр экономики ФРГ призвал Канаду вернуть турбину для "Северного потока"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });