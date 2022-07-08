NHK сообщил о возможном ранении бывшего премьера Японии Синдзо Абэ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ мог быть ранен во время выступления в городе Нара, пишут местные СМИ.

Репортер телеканала NHK, находившийся на месте происшествия, сообщает, что услышал звук, похожий на выстрел и увидел истекающего кровью бывшего премьер-министра.

По данным полиции, Абэ подвергся нападению неизвестного мужчины.

Полиция задержала подозреваемого в нападении и допрашивает его.

Инцидент произошел в 11:30 (5:30 по мск). Подробностей о состоянии Абэ СМИ не приводят.