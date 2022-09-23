МИД Казахстана прокомментировал рост миграции из России

Ведомство отметило серьезность испытания государства на стабильность, но призвало сограждан к человечности и гостеприимству

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - МИД Казахстана тщательно следит за ситуацией с миграцией из России и, если возникнут серьезные риски из-за ее роста, примет необходимые меры "с учетом международного права и национального законодательства", заявило ведомство.

"В любой сложной геополитической обстановке вокруг мы будем исходить из приоритета национальной безопасности", - говорится в комментарии МИД.

"Стабильность нашего государства в условиях турбулентности вокруг проходит серьезный тест. Вместе с тем, высокая человечность, присущая нашему народу, диктует необходимость придерживаться определенных моральных правил. Верим, что наши граждане проявят свойственную мудрость и останутся верны традициям гостеприимства", - отмечается в заявлении.

В министерстве добавили, что важно помнить, что любое резкое высказывание или действие способны иметь нежелательный эффект в условиях сложной обстановки, и призвали доверять официальной информации от госорганов, которая "поможет избежать ненужных спекуляций".

"Инфраструктура Казахстана на сегодня позволяет относительно безболезненно пройти текущую ситуацию с миграцией. Объекты услуг и сервиса работают также в рамках своих мощностей", - также говорится в комментарии МИД.

Ранее в этот же день погранслужба Комитета нацбезопасности Казахстана сообщила, что на казахстанско-российской границе увеличилось число въезжающих в республику иностранцев. На четырех автомобильных пунктах пропуска из 30 образовались скопления автомобилей. Число въехавших автомобилей из России в Казахстан с 21 сентября выросло на 20%.

Комитет миграционной службы МВД Казахстана сообщил, что в 2022 году в страну въехали 1 660 000 граждан России, выехали - 1 640 000 граждан России, о них у властях есть полная информация, за их пребыванием ведется четкий контроль. Это заявление комитет сделал "в связи с обеспокоенностью по поводу увеличения иммиграции граждан Российской Федерации в Республику Казахстан". Ведомство отметило, что, судя по статистике нарушений, россияне проявляют "определенную дисциплинированность в Казахстане по соблюдению сроков пребывания".