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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:13

МИД Японии, США и Южной Кореи стремятся решить северокорейскую ядерную проблему

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Главы МИД Южной Кореи, Японии и США согласились, что нужно считать ядерную угрозу со стороны КНДР проблемой, которую нужно решать в приоритетном порядке, пишет южнокорейское агентство "Ренхап".

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Министр иностранный дел Южной Кореи Пак Джин встретился в американским и японским коллегами Энтони Блинкеном и Есимасой Хаяси на полях саммита глав МИД G20 в Индонезии. Это первая подобная встреча глав МИД трех стран в офлайн-формате.

"Министры согласились с тем, что ядерная и ракетная угрозы со стороны Северной Кореи является важнейшим текущим вопросом, который необходимо решать в приоритетном порядке Южной Корее, США и Японии", - говорится в заявлении МИД Южной Кореи, которое приводит агентство.

Отмечается, что министры трех стран "договорились приложить усилия для того, чтобы добиться решительного и единого ответа мирового сообщества на провокационные действия КНДР", а также вернуть Пхеньян к диалогу.

В свою очередь в распространенном сообщении госдепартамента говорится, что министры обсудили пути расширения трехстороннего сотрудничества в области безопасности, а также "осудили незаконные пуски баллистических ракет КНДР".

Кроме того, главы МИД США, Японии и Южной Кореи "обменялись мнениями по поводу потенциальных проблем, связанных с Китаем", сообщает госдепартамент.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что всерьез обеспокоен в связи с тем, что Северная Корея может провести ядерное испытание.

"Мы по-прежнему всерьез обеспокоены этим", - сказал Байден на трехсторонней встрече с премьером Японии и президентом Южной Кореи "на полях" саммита НАТО в Мадриде.

Японский премьер Фумио Кисида в свою очередь отметил на встрече, что Япония, Южная Корея и США должны подготовить "скоординированный ответ" на действия Пхеньяна.

Между тем, с начала 2022 года КНДР провела более 10 испытаний баллистических ракет. Последний на данный момент ракетный пуск состоялся 25 мая - на следующий день после того, как Байден завершил поездку по Японии и Южной Корее.

КНДР Южная Корея
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