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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

Матвиенко ждет решения об участии Путина в саммите АТЭС ближе к середине ноября

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Решение об участии президента России Владимира Путина в саммите АТЭС в Таиланде будет принято ближе к датам его проведения, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы признательны за приглашение президента России Владимира Владимировича Путина посетить Таиланд для участия в запланированном в ноябре очередном саммите АТЭС. Решение о формате участия нашего президента будет принято ближе к датам проведения", - сказала она на встрече с председателем Национальной ассамблеи и Палаты представителей Таиланда Чуаном Ликпаем в Джакарте на полях парламентского саммита G20 в среду.

Саммит АТЭС в Таиланде пройдет 18 и 19 ноября.

АТЭС Таиланд Владимир Путин Валентина Матвиенко Чуан Ликпай
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