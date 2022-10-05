Матвиенко ждет решения об участии Путина в саммите АТЭС ближе к середине ноября

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Решение об участии президента России Владимира Путина в саммите АТЭС в Таиланде будет принято ближе к датам его проведения, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы признательны за приглашение президента России Владимира Владимировича Путина посетить Таиланд для участия в запланированном в ноябре очередном саммите АТЭС. Решение о формате участия нашего президента будет принято ближе к датам проведения", - сказала она на встрече с председателем Национальной ассамблеи и Палаты представителей Таиланда Чуаном Ликпаем в Джакарте на полях парламентского саммита G20 в среду.

Саммит АТЭС в Таиланде пройдет 18 и 19 ноября.