Байден назвал антироссийские санкции лучшим решением для США

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что принятые Вашингтоном санкции в отношении России являются лучшим выбором для его страны.

"Это (санкции - ИФ) то, что лучше всего для страны. Без шуток. (...) Что произойдет, если самая главная сила в НАТО, организационная структура, которую мы связываем вместе, отстранится от российской агрессии?" - заявил Байден в интервью Associated Press.

Он отметил, что, принимая решение о введении финансовых санкций против Москвы, "действовал как главнокомандующий, а не как политик, думающий о выборах".

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. В ответ многие страны ввели против РФ санкции. Ряд государств, в том числе США, приступили к поставкам вооружения Украине.