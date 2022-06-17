Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:55

Байден назвал антироссийские санкции лучшим решением для США

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что принятые Вашингтоном санкции в отношении России являются лучшим выбором для его страны.

"Это (санкции - ИФ) то, что лучше всего для страны. Без шуток. (...) Что произойдет, если самая главная сила в НАТО, организационная структура, которую мы связываем вместе, отстранится от российской агрессии?" - заявил Байден в интервью Associated Press.

Он отметил, что, принимая решение о введении финансовых санкций против Москвы, "действовал как главнокомандующий, а не как политик, думающий о выборах".

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. В ответ многие страны ввели против РФ санкции. Ряд государств, в том числе США, приступили к поставкам вооружения Украине.

США Джо Байден Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Министр сельского хозяйства США заявил, что украинское зерно лучше вывозить по морю

Министр сельского хозяйства США заявил, что украинское зерно лучше вывозить по морю

Макрон заявил, что может посетить Россию с визитом при определенных условиях

Макрон заявил, что может посетить Россию с визитом при определенных условиях

Египет снимет все COVID-ограничения на въезд туристов

Египет снимет все COVID-ограничения на въезд туристов

Илона Маска и его компании обвинили в создании Dogecoin-пирамиды

Илона Маска и его компании обвинили в создании Dogecoin-пирамиды

Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла

Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла
ПМЭФ-2022

У главы ДНР нет информации о пленении американцев, воевавших на стороне Украины

В ДНР не планируют обменивать или помиловать приговоренных к смерти британцев

Литва поставила Украине вооружений и военной техники на 15,5 млн евро

Что случилось этой ночью: четверг, 16 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });