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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Глава Минфина Франции призвал готовиться к полному отключению российского газа

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр считает наиболее вероятным сценарием развития ситуации на газовом рынке ЕС полное отключение российского газа.

"Будем готовиться к полному прекращению поставок российского газа, сегодня это наиболее вероятный вариант. Это предполагает, что мы ускорим нашу энергетическую независимость", - приводят европейские СМИ в воскресенье слова министра, выступившего на конференции "Экономические встречи" в городе Экс-ан-Прованс.

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Отметив, что французы не любят быть зависимыми от других, он подчеркнул, что "главная независимость должна быть в области энергетики". "Сейчас нужно привести себя в боевой порядок, что касается организации, избавления от балласта, умеренности, сокращения потребления (...) Мы уже сейчас должны принять решения", - заявил Ле Мэр.

Энергетический кризис, по его убеждению, является "самой важной темой ближайших месяцев", и подготовка к полному отключению российского газа необходима.

Как полагает Ле Мэр, "мы столкнулись с энергетическим кризисом, который может оказать очень серьезное влияние на нашу повседневную жизнь, на занятость, на функционирование наших предприятий, на французский промышленный инструмент".

газ Франция ЕС
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