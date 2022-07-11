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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Вступили в силу ограничения на транзит цемента и алкоголя в Калининградскую область

Вступили в силу ограничения на транзит цемента и алкоголя в Калининградскую область
Фото: Paulius Peleckis/Getty Images

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Цемент, спирт и ряд других продуктов российского производства с воскресенья запрещено перевозить транзитом через Литву в Калининградскую область в связи с санкциями Евросоюза (ЕС) против России.

Санкции осуществляются на основании правил, принятых регламентом ЕС, и оценок Европейской комиссии (ЕК) при консультациях с ней, сообщила Литовская таможня. Информацию таможни приводит агентство BNS.

Ограничения на цемент, алкоголь и другие товары предусмотрены в пятом санкционном пакете, принятом 8 апреля. При этом ЕС определил разные даты для вступления в силу ограничений по группам товаров.

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Так, 17 июня вступил в силу запрет на транспортировку российской стали и черных металлов через территорию ЕС. С 10 августа, по данным агентства, вступит в силу запрет на транзит угля и других твердых ископаемых, а с 5 декабря - на российскую нефть и нефтепродукты.

Введение ограничений на транзит в Калининград вызвали резкую негативную реакцию в России. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в минувшую пятницу, что Москва завершила подготовку ответных мер в отношении Литвы и Евросоюза в связи с блокировкой транзита в Калининград и приступит к их реализации, если ситуация не нормализуется в ближайшие несколько дней.

ЕК уже объявила, что готовит разъяснения относительно применения санкций к транзиту в Калининград. На прошлой неделе председатель комиссии Сейма Литвы по иностранным делам Лайма Люция Андрикене подтвердила, что обсуждается возможность выдачи разовых разрешений на перевозку цемента в исключительных случаях.

Калиниградская область Литва
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