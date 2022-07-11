Калининградский губернатор уточнил, что Литва не вводила новых ограничений

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз и Литва приступили к реализации нового этапа санкций в отношении калининградского транзита, это не новые ограничительные меры, сообщил губернатор Антон Алиханов в своем телеграм-канале.

"Читаю, что Литва расширила санкционный список по калининградскому транзиту. Это не так. Санкции, принятые ЕК имеют ступенчатый характер, они приняты еще в марте, сейчас просто очередной этап вступления их в силу по разным товарам. Так, например, в декабре вступят ограничения по нефтепродуктам", - отметил Алиханов.

По его словам, власти региона в качестве ответной меры предлагают полный запрет на движение товаров (в том числе транзитных из третьих стран) между тремя прибалтийскими странами и Россией (с исключением для Калининградской области).

"Это позволит загрузить морских перевозчиков и дать работу Калининградским портам, которые сильно пострадали от ограничений со стороны ЕС. При этом необходимо установить уровень морского тарифа на перевозки на уровне железнодорожного тарифа по прейскуранту 10-01", - заключил Алиханов.

После вступления в силу санкций Евросоюза против России Литва 17 июня ограничила транзит стали, черных металлов и других санкционных товаров в Калининградскую область РФ, указав, что сделала это на основании разъяснений Еврокомиссии.

С воскресенья в связи с санкциями Евросоюза (ЕС) против России запрещено перевозить транзитом через Литву цемент, спирт и ряд других продуктов российского производства. С 10 августа, по данным агентства BNS, вступит в силу запрет на транзит угля и других твердых ископаемых, а с 5 декабря - на российскую нефть и нефтепродукты.