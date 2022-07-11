Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Калининградский губернатор уточнил, что Литва не вводила новых ограничений

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз и Литва приступили к реализации нового этапа санкций в отношении калининградского транзита, это не новые ограничительные меры, сообщил губернатор Антон Алиханов в своем телеграм-канале.

"Читаю, что Литва расширила санкционный список по калининградскому транзиту. Это не так. Санкции, принятые ЕК имеют ступенчатый характер, они приняты еще в марте, сейчас просто очередной этап вступления их в силу по разным товарам. Так, например, в декабре вступят ограничения по нефтепродуктам", - отметил Алиханов.

По его словам, власти региона в качестве ответной меры предлагают полный запрет на движение товаров (в том числе транзитных из третьих стран) между тремя прибалтийскими странами и Россией (с исключением для Калининградской области).

"Это позволит загрузить морских перевозчиков и дать работу Калининградским портам, которые сильно пострадали от ограничений со стороны ЕС. При этом необходимо установить уровень морского тарифа на перевозки на уровне железнодорожного тарифа по прейскуранту 10-01", - заключил Алиханов.

После вступления в силу санкций Евросоюза против России Литва 17 июня ограничила транзит стали, черных металлов и других санкционных товаров в Калининградскую область РФ, указав, что сделала это на основании разъяснений Еврокомиссии.

С воскресенья в связи с санкциями Евросоюза (ЕС) против России запрещено перевозить транзитом через Литву цемент, спирт и ряд других продуктов российского производства. С 10 августа, по данным агентства BNS, вступит в силу запрет на транзит угля и других твердых ископаемых, а с 5 декабря - на российскую нефть и нефтепродукты.

Калиниградская область Литва Антон Алиханов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд приостановил запрет на перевалку нефти КТК, заменив его штрафом

На внеочередном заседании Думы планируют рассмотреть десятки законопроектов

На внеочередном заседании Думы планируют рассмотреть десятки законопроектов

Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга страны до 18 июля

Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга страны до 18 июля

Две реки в Сочи вышли из берегов

Что произошло за день: воскресенье, 10 июля

В Госдуме сообщили о планах провести внеочередное заседание 15 июля

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине двух ангаров с американскими гаубицами

Сайт газеты Die Welt заблокирован в России

Самолет с парашютистами совершил жесткую посадку в Подмосковье

Что произошло за день: суббота, 9 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });